Styczeń w Zielonej Górze: Przegląd prasy z grudnia 2023 w Zielonej Górze, najważniejsze informacje miesiąca

Za chwilę skończy się 2023 rok. Dla jednych był dobry, dla innych mniej. Pożegnać stary rok i powitać nowy będzie można w co najmniej kilku miejscach w Zielonej Górze. Zobacz, jakie mają propozycje instytucje w mieście.

Kibice Enei Stelmetu Zastalu liczyli na niespodziankę w starciu z bardzo mocną Arged Stalą Ostrów. Nie doszło do niej, choć przez trzy kwarty zielonogórzanie dzielnie walczyli, a w ostatnich minutach doprowadzili do emocjonującej końcówki.

Do bardzo groźnego wypadku doszło w czwartek, 28 grudnia na S3. Na odcinku Zielona Góra - Sulechów bus zderzył się z osobówką.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Zielonej Góry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zdawałoby się, że kot i choinka nie mają prawa spotkać się bez szwanku dla tej drugiej. - Żaden prawdziwy kot nie zniesie takiej zniewagi, jak stojąca choinka - zauważa pan Maciej. A jednak! Koty naszych Czytelników z Zielonej Góry i Nowej Soli potrafią tak wpasować się między świąteczne ozdoby, że nie tylko żadnej nie zrzucą. Doskonale maskują się w zielonych gałązkach. I potrafią to nie tylko koty. Zobacz galerię świątecznych zdjęć od naszych Czytelników.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, 28 grudnia. Tuż przed godziną 14.00 w Zielonej Górze potrącona została kobieta. Zginęła na miejscu.

Są najpiękniejsze? Tak! Oryginalne? No raczej! Pachnące? Nie inaczej! Klimatyczne? A i owszem! Odpowiadamy na te wszystkie pytanie twierdząco, bo... choinki naszych Czytelników podbijają internet. Nie żartujemy, serio! Ich oryginalność i wyjątkowość widać na każdej fotografii. I przyznamy, że kiedy pytaliśmy o wasze drzewka nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Zalaliście nas fotografiami swoich świątecznych wnętrz i drzewek. Efekt? Zajrzyjcie do naszej galerii. Jest pięknie!

Boże Narodzenie kilkadziesiąt lat temu było na swój sposób wyjątkowe i wielu z nas wspomina je z sentymentem. To czasy dzieciństwa naszych rodziców, wujków cioć. Zupełnie inny świat. Zobaczcie zdjęcia!

Świetny mecz i nieoczekiwane zwycięstwo Enei Stelmetu Zastalu. Zielonogórscy koszykarze w Orlen Basket Lidze pokonali PGE Spójnię Stargard 105:93! Jest to pierwszy w tym sezonie triumf zastalowców we własnej hali.

Władze Zielonej Góry znów zapraszają na sylwestra pod chmurką. Co się będzie działo i gdzie? Czy znów będą fajerwerki?

Mieszkańców województwa lubuskiego czekają trudne warunki pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Trudne warunki, wichury i opady deszczu zostały już nazwane cyklonem Zoltan.

Kierujący znów mogą jeździć wiaduktem przy ul. Zjednoczenia. To świetna wiadomość, bo niemal przez miesiąc miasto zmagało się z ogromnymi korkami. Jak będzie teraz? Przekonamy się.

We wtorek (19 grudnia) na terenie Zielonej Góry doszło do dwóch wypadków drogowych. Piesi, przechodząc przez jezdnię zostali potrąceni. Jedno ze zdarzeń widać dokładnie na materiale wideo - do uderzenia dochodzi, kiedy pieszy przechodzi przez oświetlone przejście. Policja opublikowała ważny apel!