Stypendia dla najlepszych uczniów w Lubuskiem rozdane!

Stypendia rozdano już po raz 16. Do tej pory nagrodzono 325 uczniów z lubuskiego. Pieniądze pomogą młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i artystycznych w realizacji ich celów i zamierzeń. Dzięki temu mogą spełniać swoje pasje.

– Chcemy wspierać młodzież. Lubuskie talenty to największy program stypendialny w naszym województwie. W tej edycji zgłosiło się do niego ponad 100 osób, my wybraliśmy spośród nich 25. Ta liczba pokazuje, że zdolnych uczniów u nas nie brakuje. Podnieśliśmy kwotę do 600 złotych miesięcznie, by nasze wsparcie nie było tylko symboliczne, ale by pozwoliło młodym na zakup potrzebnych sprzętów lub opłacenie kursów – tłumaczy wicemarszałek Łukasz Porycki.