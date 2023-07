Sukces Falubazu. Choć nie było łatwo, to zielonogórscy żużlowcy odnieśli dwunaste zwycięstwo w sezonie!

Przed niedzielnym meczem w Winnym Grodzie zdawano sobie sprawę, że niekoniecznie musi to zwiastować łatwy rewanż. – Mają dobrych, pierwszoligowych zawodników: Hansena, Klindta; dobrze jedzie Kaczmarek w tym roku. Tak że będą biegi, gdzie trzeba będzie się mocno spiąć i to nie będzie mecz do jednej bramki – mówił przed meczem dyrektor sportowy Enea Falubazu, Piotr Protasiewicz. I dodał, że zespół nie powinien tracić koncentracji. – Mieliśmy przykład w zeszłym tygodniu, gdzie nasz lider [Przemysław Pawlicki – red.] potrafił po dwóch wyścigach mieć, trochę pechowo, zero punktów. Tak że czujność trzeba zachować przez cały czas.