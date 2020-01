Sukcesy i wpadki lubuskich samorządów. Zobacz nasze podsumowanie roku 2019

Nastolatkowie jechali do pracy. Nikt nie przeżył [ZDJĘCIA]

We wtorek 10 grudnia nad ranem doszło do tragicznego wypadku w Ciborzu. Audi, którym podróżowało pięć osób wpadło do wody. Ofiary miały 17-19 lat. - To ogromna tragedia - mówią ludzie. Wiemy, że samochodem podróżowały dwie 18-latki i trzech młodych chłopkaów. Jeden z nich miał...