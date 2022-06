Sulechów. Nowa droga do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Umowa podpisana, rusza budowa... Leszek Kalinowski Mariusz Kapała

Podpisanie umowy na wybudowanie drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Zadanie ma być wykonane do 9 lutego 2023 r. Mariusz Kapała

Droga do strefy inwestycyjnej w Krężołach to bardzo ważna inwestycja dla gminy Sulechów, bo oznacza rozwój gospodarczy. We wtorek w sulechowskim ratuszu podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, która ma być gotowa do 9 lutego 2023 r.