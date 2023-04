Sulechów też ma swój napis. Ba, nawet dwa. Stanęły one w parku przy domu kultury. Jak się Wam podobają?

Tak Sulechów stroi się na Wielkanoc! Zobacz, co wykorzystuje, by sprawić nam radość

Sulechów też ma swój napis. Ba, nawet dwa. Stanęły one w par...

Te napisy o Sulechowie to świetny pomysł

Lokalizacja jest również atrakcyjna, gdyż w parku SDK odbywają się najważniejsze imprezy miejskie, Dni Sulechowa, koncerty, wystawy, pikniki. W tym miejscu mieści się również Punkt Informacji Turystycznej i swoje pierwsze kroki po informację kierują turyści odwiedzający miasto.

O to jak podoba się nowa sulechowska atrakcja zapytaliśmy jedną z pierwszych odwiedzających osób panią Olgę. Jak tylko się o tym dowiedziałam, to od razu postanowiłam zobaczyć ten napis. Ku mojemu zaskoczeniu jest tutaj nie jeden, a dwa napisy. Świetny pomysł. Taką reklamę mają inne miasta, mamy i my.