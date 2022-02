Sulechów. Zespół Lepiej późno niż wcale dostarczył wiele radości! To było prawdziwe show w "The Voice Senior". Kiedy wystąpią przed nami?

Wykonują piosenki chwytające za serce

Kwartet „Lepiej późno niż wcale” tworzą: Bożena Wesołowska , Aleksandra Matusiak-Kujawska, Lech Sawicki oraz Bernard Łyżwiński.

Zespół przez udział w programie "The Voice Senior" stał się rozpoznawalny i popularny. Artyści przyznają, że dzwonią telefony z propozycjami występów. Repertuar, który wykonują, to piosenki z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Światowe standardy muzyczne, ale również przeboje polskiej sceny estradowej takich wykonawców jak: Zdzisława Sośnicka, Anna Jantar, Irena Jarocka, Maryla Rodowicz czy Zbigniew Wodecki i wiele innych. Te piosenki są ciągle na czasie, posiadają magiczne teksty, płynące prosto z serca i z życiowej mądrości. Do tego świetnie skomponowana muzyka i przebój niemal gotowy. Jak to się stało, że tamte czasy „rodziły” nieśmiertelne do dzisiaj szlagiery? Swoje motto na takie pytanie miał Andrzej Zaucha, który mawiał: „Trzeba robić to, co się lubi i wtedy robi się to dobrze” .