Super! Zapowiedz pogodę w TV, ścigaj się z gepardem, przeżyj trzęsienie ziemi w Centrum Przyrodniczym.

Centrum Przyrodnicze. Zaczynamy od własnego ciała

Ekspozycja ma charakter edukacyjny i popularnonaukowy. Wszystkie stanowiska wystawy mają charakter samoobsługowy, przez co pozwalają zwiedzającym na interakcję i przeprowadzenie zaplanowanych doświadczeń.

Wystawa w nowej odsłonie nosi tytuł „ZOOM”. Zwiedzający poznaje na niej kolejno, coraz większe i bardziej odległe aspekty świata. Zaczyna od zagadnień najbliższych sobie: analizy budowy ciała człowieka (dział „Moje ciało”), przechodząc następnie do swojego codziennego otoczenia – miasta (dział „Moje miasto”), dalej do terenu i zjawisk dotyczących całej Polski (dział „Mój kraj”), a kończąc na zagadnieniach globalnych, dotyczących całej planety (dział „Mój świat”).