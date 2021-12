Superliga Tenisa w Zielonej Górze. „Nie wykluczamy, że w Polsce pojawi się Roger Federer"

Choć Zielona Góra nie może pochwalić się wielkimi gwiazdami tenisa, to dyscyplina sportu, która w mieście ma rzesze sympatyków, co jakiś czas w głośny sposób zaznacza tu swoją obecność. W 2013 roku w zielonogórskiej hali CRS męska reprezentacja Polski pokonała RPA w meczu Pucharu Davisa. Biało-czerwonych barw bronili wtedy Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot, Marcin Matkowski i Mariusz Fyrstenberg. Dwa lata później żeńska reprezentacja naszego kraju przegrała ze Szwajcarią mecz Pucharu Federacji, a ozdobą tego spotkania był pojedynek Agnieszki Radwańskiej ze słynną Martiną Hingis. Z kolei w 2019 roku biało-czerwone tenisistki zajęły trzecie miejsce w turnieju Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej Pucharu Federacji.

Superliga Tenisa: finał pierwszej edycji w Zielonej Górze

10 i 11 grudnia odbyła się kolejna duża tenisowa impreza. Reprezentacja Polski rozgrywała towarzyski mecz z Czechami i choć przegrała (2:4), to kibice mogli zobaczyć w akcji kilka tenisistek i tenisistów, którzy już sporo osiągnęli na światowych kortach. Przy okazji tego wydarzenia do zielonogórzan dotarła informacja, że za rok w hali CRS znów będą mogli podziwiać tenisowe gwiazdy z wysokiej sportowej półki. W Zielonej Górze zostanie bowiem zorganizowany finał pierwszej edycji Superligi Tenisa. To nowy projekt Polskiego Związku Tenisowego, w który mają być zaangażowane duże pieniądze, a co za tym idzie, ma przyciągnąć topowych graczy.