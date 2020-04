Superpełnia Księżyca nad naszymi miastami. Przepiękne zdjęcia Czytelników i naszych redakcyjnych kolegów

To największa i najjaśniejsza pełnia, jaką mogliśmy podziwiać w 2020 roku. Księżyc znalazł się najbliżej Ziemi, co przyczyniło się do tego, że był o ok. 14 proc. większy i 30 proc. jaśniejszy niż w przypadku klasycznej pełni. Takie zjawisko astronomiczne nazywane jest pełnią "Różowego Księżyca", ale nie chodzi tu o jego kolor. Nazwa pochodzi bowiem od różowego koloru kwiatów floksów kwitnących w tym czasie.

Dzięki bliższej odległości Księżyca od Ziemi bez problemu można było gołym okiem zaobserwować znajdujące się na nim kratery. Naszym Czytelnikom i redakcyjnym kolegom, którzy tej nocy chwycili za aparaty, udało się zrobić niezwykłe zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii: