Świąteczna gmina Świdnica. To będzie weekend z Mikołajem i niespodziankami

W niedzielę, 11 grudnia, o godz. 15 na parkingu przed halą sportową Świdniczanka w Świdnic zacznie się gminna wigilia. Wydarzeniu będzie towarzyszyć kiermasz świąteczny.

Będą animacje z Królową Śniegu i spotkanie z Mikołajem, który będzie wręczać słodkie upominki. Będzie można zrobić sobie z nim zdjęcie.

- Dzieci do zabawy zaprosi także Zumba Kids, a ok. godz. 16.00 rozpocznie się Bieg Świętego Mikołaja – każdy uczestnik bieg otrzyma czapkę - zachęca Urząd Gminy Świdnica do zabawy.