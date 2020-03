Świdnica. Młodzi mogą zmieniać swoją okolicę. Niebawem odbędą się wybory do młodzieżowej rady gminy. Sprawdź, kto może kandydować [ZDJĘCIA]

Jak informuje urząd gminy w Świdnicy: - Kandydatami do rady mogą być osoby, które mieszkają na terenie gminy Świdnica i w dniu wyborów będą w wieku 13-20 lat. Aby wystartować, należy wypełnić formularz rejestracyjny (znajduje się na stronie internetowej urzędu) i złożyć go w urzędzie do 11 marca 2020 r. do godz. 15.00. Uczniowie szkół w Świdnicy oraz w Słonem mogą złożyć ten formularz w sekretariacie szkoły.