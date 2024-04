Świebodzin ma nową grupę poszukiwawczo - ratowniczą. Ratownicy będą wyjeżdżać do akcji w całym województwie lubuskim

Grupa poszukiwawczo-ratownicza

Nieść pomoc i propagować bezpieczeństwo

Samochód do zadań specjalnych

Pojazd podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich umożliwia transport ratowników. Tam znajdziemy m.in. telewizor, laptopy, drukarkę oraz radiotelefony nasobne. Druga natomiast jest przystosowana do przewozu sprzętu. Znajdziemy tam np. nosze ratownicze, plecak ratownika medycznego, defibrylatory, zestawy do przeciwdziałania hipotermii czy zaplecze tlenu medycznego.

Taki sprzęt pozwala na wiele

Liczy się także doświadczenie

-Z doświadczenia w działaniach poszukiwawczych na wodzie wiem, że mamy dobry sprzęt. Takiego robota posiadamy jako 4. lub 5. w województwie — mówi Paweł Chorążyczewski, dodając jednak, że sprzęt to nie wszystko. -Trzeba mieć umiejętności do obsługi tych urządzeń. Specjalne szkolenia i doświadczenie — my to mamy.