„Świecie nasz” - zobacz zdjęcia gwiazd na koncercie Krono

Na koncercie noworocznym Krono 2020 pod nazwą „Świecie nasz”, w piątek, 17 stycznia w żarskim kościele wystąpił m.in. zespół Raz Dwa Trzy.

Doroczny koncert noworoczny Krono 2020 spółki Swiss Krono odbył się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Kardynała Wyszyńskiego w Żarach. Jak co roku wystąpiły gwiazdy wielkiego formatu – m.in. zespół Raz Dwa Trzy. Koncert Noworoczny Krono 2020: utwory W O L N O Ś Ć – muz. Marek Grechuta, sł. Marek Grechuta

EPOKI - muz. Olga Szomańska/Marcin Partyka, sł. Małgorzata Wojciechowska

LUBIĘ WRACAĆ TAM GDZIE BYŁEM - muz. Zbigniew Wodecki, sł. Wojciech Młynarski

ŚWIECIE NASZ - muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz, sł. Marek Grechuta

TRUDNO NIE WIERZYĆ W NIC – muz. Jarosław Treliński, sł. Adam Nowak

JUTRO MOŻEMY BYĆ SZCZĘŚLIWI – muz. Adam Nowak/Grzegorz Szwałek, sł. Adam Nowak

JESZCZE W ZIELONE GRAMY – muz. Jerzy Matuszkiewicz, sł. Wojciech Młynarski POD NIEBEM – muz. Adam Nowak, sł. Adam Nowak

W WIELKIM MIEŚCIE - muz. Adam Nowak, sł. Adam Nowak

WSPOMNIENIE – muz. Marek Sart, sł. Julian Tuwim

DZIĘKUJĘ ZA MIŁOŚĆ - muz. Janusz Radek, sł. Janusz Radek

NIE OCZEKUJĘ DZIŚ NIKOGO – muz. Witold Lutosławski (Derwid), sł. Zbigniew Kaszkur/Zbigniew Zapert

BĄDŹ MOIM NATCHNIENIEM - muz. Antoni Kopff, sł. Wojciech Młynarski POKOCHAJMY ŚWIAT - muz. Cole Porter

ZACZNIJ OD BACHA - muz. Zbigniew Wodecki, sł. Janusz Terakowski

Koncert Noworoczny Krono 2020: wykonawcy Katarzyna Pakosińska (prowadząca)

Olga Szomańska

Łukasz Jemiola

Janusz Radek

Zespół Raz Dwa Trzy

Hubert Kowalski (dyrygent koncertu raz Dwa Trzy)

Wojciech Rodek (dyrygent)

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej Katarzyna Pakosińska Artystka kabaretowa, dziennikarka, aktorka i konferansjerka. Autorka książek o Gruzji oraz serii opowiadań o przygodach Maliny. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz dwuletnie studium dziennikarskie. Przez sześć lat była dziennikarzem oraz wydawcą programów w TV Polonia. Współpracowała również z radiową Trójką, obecnie jest związana z Radiem ZET. Katarzyna Pakosińska oprócz występów estradowych, ma na swoim koncie również role filmowe (m.in „Deborah”), teatralne (m.in „Historia Manon Lescaux”), a także w spektaklach telewizyjnych („Klimaty” reż. M. Łazarkiewicz). Jest autorką i współproducentką serialu dokumentalnego „Tańcząca z Gruzją”. Jako konferansjerka prowadziła najważniejsze wydarzenia w Polsce, m.in KFPP Opole, Nagrody Ministra Kultury. Można zobaczyć ją na deskach warszawskich teatrów Kamienica oraz Capitol, jak również w teatrach w całej Polsce w monodramie „Dobry wieczór z Pakosińską”. Bierze udział w licznych akcjach charytatywnych, jest ambasadorką Fundacji Zaczytani, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oraz organizacji Kwiat Kobiecości. Szerokiej publiczności znana z bezpretensjonalnego uśmiechu i miłości do Gruzji.

Olga Szomańska Wokalistka, aktorka, laureatka SuperJedynki Festiwalu w Opolu, Grand Prix Festiwalu Jedynki Sopot oraz Festiwalu Top Trendy za piosenkę „Niech mówią, że to nie jest miłość" (z oratorium „Tu es Petrus"). Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego we Wrocławiu. W roku 2006 zdała eksternistyczny egzamin aktorski ZASP w Warszawie. Ma na swoim koncie liczne role w spektaklach dramatycznych i musicalach m.in. „Kwiaty we włosach", „Pińska szlachta" czy „Legalna blondynka". Obecnie można ją zobaczyć w tytułowej roli „Zakonnicy w przebraniu", w Teatrze Muzycznym w Poznaniu oraz w „Czarownicach z Eastwick", w Teatrze Syrena w Warszawie. Laureatka „Srebrnej Twarzy" VI edycji popularnego programu rozrywkowego „Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury dla Najlepszej Wokalistki Musicalowej 2017 roku. Szerszej publiczności znana jako Marzenka z serialu „M jak Miłość".

Łukasz Jemioła Urodzony w 1985 roku w Limanowej, związany z Lublinem i Warszawą. Wokalista, gitarzysta, twórca piosenek, który odnosi sukcesy na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach muzycznych. Jego piosenki utrzymane są w stylu blues, folk, piosenka poetycka. Ma na koncie dwie płyty nagrane z laureatem Grammy Włodkiem Pawlikiem. We wrześniu 2018 roku ukazała się jego druga płyta „Retro na żywo”. Znajdują się na niej perły muzyczne z okresu międzywojennego m.in. z tekstami Juliana Tuwima czy Mariana Hemara. Każdy jego występ to niezapomniana uczta muzyczna, podczas której nie brakuje również interakcji z publicznością. Janusz Radek Wokalista, kompozytor i aktor o niezwykle charakterystycznym głosie. Wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia muzyczne, m.in.: finałową trójką konkursu SuperJedynki w kategorii Płyta roku - za płytę „Dziękuję za miłość”, SuperJedynką w kategorii Płyta pop - za album „Psałterz Wrześniowy”, SuperJedynką publiczności w Opolu - dla solistów oratorów, 1. miejsce na Festiwalu TOP Trendy 2007 - za najlepiej sprzedający się album, nagrodą dziennikarzy - za wykonanie utworu „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena podczas koncertu „40 na 40” Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wydał 9 płyt, z których 3 pokryły się złotem. Na swoim koncie ma współpracę z takimi artystami jak: Zbigniew Preisner, Leszek Możdżer, Stanisław Syrewicz, Piotr Zander, Piotr Rubik, Mateusz Pospieszalski, Leszek Biolik.

Zespół Raz Dwa trzy Muzycy rozpoczęli działalność w lutym 1990 roku w Zielonej Górze. Kilka tygodni później zagrali pierwszy koncert właśnie w Zielonej Górze, w klubie „Zatem”. Wiosną tego samego roku wzięli udział w Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie zdobywając Grand Prix Festiwalu, nagrodę im. Wojtka Bellona, Jacka Kaczmarskiego oraz prywatną nagrodę Jana Kantego Pawluśkiewicza. Grupa brała udział w opolskim festiwalu, w koncercie „Debiuty” i otrzymała „Wyróżnienie”. W kolejnych latach grała w następujących po sobie edycjach festiwali w Krakowie i w Opolu. Na początku lat 90. została zaproszona również na festiwal w Jarocinie. Zespół przeszedł długą drogę przez wiele nurtów i stylistyk, od sceny jarocińskiej, po studio im. Agnieszki Osieckiej. Stale imponują wrażliwością, spostrzegawczością i dystansem. Album „Trudno nie wierzyć w nic” nominowany był do Fryderyków, w 2003 roku, aż w siedmiu kategoriach. W marcu 2007 roku, na zamówienie Przeglądu Piosenki Aktorskiej, zespół przygotował program z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. We wrześniu tego samego roku album osiągnął status Podwójnej platyny. W 2009 grupa nagrała nowy autorski materiał. Produkcją zajął się Marcin Pospieszalski, realizacją nagrań Rafał Paczkowski, a gościnnie wystąpili m.in. Tomas Celis Sanchez, Antoni „Ziut” Gralak i Joszko Broda. 8 listopada 2015 roku, we Wrocławiu, z okazji 25-lecia grupy, zespół zagrał z Orkiestrą Symfoniczną Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją Huberta Kowalskiego. Udział w koncercie wzięli m.in.: Muniek Staszczyk, Skubas, Marika, Ania Rusowicz, Grzegorz Turnau, Lech Janerka, Adam Strug oraz kwartet Henryka Miśkiewicza. Skład zespołu: Adam Nowak – gitara, śpiew

Grzegorz Szwałek – pianino el., akordeon Jacek Olejarz – perkusja

Jarek Treliński – gitara elektryczna, akustyczna

Mirek Kowalik – gitara basowa, kontrabas

Gościnnie: Tadek Kulas - trąbka

Raz Dwa Trzy: 30 lat jak jeden koncert 30 lat temu, na korytarzu akademika w Zielonej Górze, trójka młodych ludzi zagrała pierwsze wspólne dźwięki i zaczęła się historia. Historia zespołu, który pozostał wierny sobie i swojej muzycznej drodze, konsekwentnie krocząc z boku głównego nurtu. Historia zespołu, który w tylko sobie znany sposób potrafił połączyć talent literacki Adama Nowaka z muzyczną finezją i fantazją, wytwarzając swój własny, charakterystyczny i rozpoznawalny muzyczno-literacki język. Zespołu, który w niedościgniony sposób zinterpretował piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego - z pełnym szacunkiem dla pierwowzorów. Nadto zespołu, który przez te wszystkie lata zbudował ogromną więź ze słuchaczami, grając tysiące koncertów – od małych klubów po wielkie sale koncertowe. To właśnie koncerty stały się znakiem rozpoznawczym „Raz Dwa Trzy” - jego swoistym DNA. Koncertami również - bez wielkich fet, akademii i transmisji, pragniemy uczcić Naszą z Wami przyjaźń i wyrazić wdzięczność za to, że z nami jesteście.

Te 30 lat minęło nam jak jeden koncert!

Hubert Kowalki – dyrygent koncertu Raz Dwa Trzy Kompozytor, dyrygent, producent muzyczny, kontrabasista i wokalista. Studiował dyrygenturę chóralną w Krakowskiej Akademii Muzycznej. Jego zainteresowania muzyczne rozwinęły się dzięki współpracy z wybitnymi muzykami takimi jak Marcin i Lidia Pospieszalscy, Joachim Mencel, Piotr Baron, Mieczysław Szcześniak, Andrzej Cudzich. Od 1993 współtworzy zespół „Deus Meus”, z którym wykonuje współczesne gatunki muzyki rozrywkowej. Fascynacja muzyką dawną zaowocowała współpracą z lutnistą Antonim Pilchem i zespołem Bractwo Lutni. Jednym z ciekawszych projektów było połączenie muzyki wokalnej XVI i XVII w. z improwizacją jazzową, której podjął się Tomasz Stańko. W latach 2003 -­2013 współpracował z Chórem Polskiego Radia w Krakowie. Łączy style i tworzy własne kompozycje oparte na muzyce filmowej, rozrywkowej, muzyce różnych epok i kultur. Ma w swoim dorobku kompozycje dla chórów, solistów, orkiestr, sekcji rytmicznej, instrumentów perkusyjnych, sekcji jazzowej. W piosenkach dotyka tematów o problemach współczesnego świata. Współpracuje z Orkiestrami Filharmonii Częstochowskiej, Śląskiej, Podkarpackiej, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Kameralną Archetti.

Wojciech Rodek - dyrygent Dyrektor artystyczny Filharmonii Lubelskiej, kierownik muzyczny Gliwickiego Teatru Muzycznego, dyrygent gościnny Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Jak podaje strona filharmonia.pl, Prowadzi klasę dyrygentury w Akademii Muzycznej we Wrocławiu — jest doktorem sztuki muzycznej. Laureat II nagrody III Przeglądu Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku (2002). W 2011 roku został wyróżniony Teatralną Nagrodą Muzyczną im. J. Kiepury w kategorii: najlepszy dyrygent. Dyrygował wieloma zespołami symfonicznymi, m. in. Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, orkiestrą Sinfonia Varsovia, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Polską Orkiestrą Radiową, orkiestrą Sinfonia Iuventus, orkiestrami filharmonicznymi w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Łodzi, Zielonej Górze, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Opolu, Wałbrzychu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, orkiestrami w Toruniu, Płocku, Łomży oraz Capella Bydgostiensis, Capella Cracoviensis, Leopoldinum. Stale współpracuje z orkiestrami tureckimi — Prezydencką Orkiestrą Symfoniczną w Ankarze (od 2012), Państwową Orkiestrą Symfoniczną w Antalyi (od 2013), Regionalną Orkiestrą Symfoniczną w Bursie, a także European Johann Strauss Orchestra. Występował z wybitnymi solistami, przygotował premiery dla Théâtre Montansier w Wersalu (Mozart — Apollo et Hyacinthus), Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu (Loewe — My Fair Lady), festiwalu Wratislavia Cantans (Britten — Mały kominiarczyk), Gliwickiego Teatru Muzycznego (Lehár — Wesoła wdówka, J. Strauss/syn — Noc w Wenecji). Od 2002 roku gości regularnie z zespołem „Opera Polska” w najważniejszych salach koncertowych Europy, brał udział w renomowanych festiwalach jak Wratislavia Cantans, Sinfonia Varsovia swojemu miastu, festiwalu Wirtuozi we Lwowie. Na przełomie 2009 i 2010 roku wystąpił z European Johann Strauss Orchestra podczas tournée w Chinach. W 2012 roku debiutował w spektaklu Teatru Wielkiego-Opery Narodowej i Teatru Narodowego w Warszawie, a także wystąpił po raz pierwszy w Weronie (Historia żołnierza Strawińskiego) oraz z orkiestrą INSO-Lviv. W 2013 roku odbył podróże zagraniczne z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej (Ukraina — Winnica, Łuck, Lwów) oraz wziął udział w kolejnym tournée po Chinach z European Johann Strauss Orchestra na przełomie 2013 i 2014 roku (z koncertem sylwestrowym w słynnej Wielkiej Hali Ludowej przy placu Tian’anmen w Pekinie). Dyskografia Wojciecha Rodka zawiera nagrania muzyki symfonicznej, filmowej i rozrywkowej. VII Symfonia Ángela Illarramendiego, utrwalona dla wytwórni Karonte z udziałem Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie, zdobyła prestiżowe wyróżnienie hiszpańskiego czasopisma „CD Compact” jako najlepsze nagranie muzyki hiszpańskiej roku 2009 (rejestracja ta została wykorzystana również jako ścieżka dźwiękowa filmu La Buena Nueva w reżyserii Heleny Taberny i uzyskała nagrodę XIV Festiwalu Filmowego w Tuluzie). Artysta ma na swoim koncie nagrania Koncertu na głos i orkiestrę W. Friemanna z Orkiestrą Filharmonii Narodowej (solistka — Małgorzata Rodek), I Koncertu wiolonczelowego Szostakowicza z zespołem Sinfonia Varsovia i G. Lipkindem, Koncertu skrzypcowego Berga z NOSPR i K. Jakowiczem, Melodramatu L. Zielińskiej z NOSPR, muzyki filmowej Marcina Mirowskiego, Bartłomieja Gliniaka i Jana A.P. Kaczmarka, z udziałem orkiestry Sinfonia Varsovia i Polskiej Orkiestry Radiowej oraz płyty z muzyką Przemysława Gintrowskiego (Kanapka z człowiekiem).

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej Liczy około 80 muzyków. Od czasów powstania w 1978 r. brała udział w wielu festiwalach i konkursach krajowych oraz zagranicznych akompaniując nie tylko wielu znanym, ale także początkującym artystom. Jak czytamy na www.filharmonia-sudecka.pl, występowała w byłej Czechosłowacji, Francji, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech. Zespoły kameralne Filharmonii występowały także w byłym ZSRR, Szwajcarii, Niemczech i Francji. Na estradzie Filharmonii Sudeckiej mieli okazję wystąpić dyrygenci i soliści z całej niemal Europy, a także z tak odległych i egzotycznych krajów, jak Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Japonia, Korea, Kuba, Liban, Meksyk, Nowa Zelandia i inne. Filharmonia Sudecka wypracowała bardzo szeroki repertuar w oparciu o muzyczne tradycje polskie, a także czeskie i niemieckie. Na Dolnym Śląsku przez długie lata krzyżowały się wpływy właśnie tych trzech kultur, dzięki czemu utwory prezentowane przez orkiestrę Filharmonii Sudeckiej są gorąco przyjmowane w każdym z tych krajów. Orkiestra współpracuje z artystami takiej klasy, jak Wanda Wiłkomirska, Piotr Paleczny, Valery Oistrakh, Leszek Możdżer, Katarzyna Duda, Adam Makowicz, Atsuko Seta, Paul Gulda, Akiko Nakajima, Tomasz Strahl, Jerzy Maksymiuk, Wojciech Michniewski, Wojciech Czepiel, Tadeusz Strugała i wielu innych. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej prezentuje dzieła symfoniczne, oratoryjno-kantatowe i popularne począwszy od muzyki dawnej, poprzez największe kompozycje klasyczne i romantyczne, aż po muzykę współczesną. Zespół ma na swoim koncie także kilka prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich i obcych. Orkiestra nagrała również kilkanaście płyt CD, które zostały wydane w Polsce i Niemczech. Kunszt artystyczny orkiestry jest niezmiernie wysoko ceniony zarówno przez publiczność, jak i samych muzyków, którzy wspólnie wypracowują wysoki poziom artystyczny zespołu. Dzięki temu możliwe było wykonanie tak wspaniałych i monumentalnych dzieł, jak Carmina Burana C. Orffa, Requiem G. Verdiego, Pasja wg św. Jana J. S. Bacha, wersja estradowa Traviaty G. Verdiego i Strasznego dworu S. Moniuszki, czy wreszcie pełna wersja sceniczna Czarodziejskiego fletu W. A. Mozarta oraz Toski G. Pucciniego. W historii Filharmonii Sudeckiej były to pierwsze pełne spektakle operowe w Wałbrzychu. W ostatnich latach Filharmonia Sudecka przygotowuje spektakularne koncerty dla kilkutysięcznej widowni, w 2014 "Zemsta nietoperza" (w Hali widowiskowo-sportowej AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu), w 2015 "Baron cygański" (w Hali widowiskowo-sportowej AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu i w Hali Stulecia we Wrocławiu) wreszcie w 2016 Sylwestrowa Gala Operetkowa (w Hali widowiskowo-sportowej AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu) zyskując coraz liczniejsze grono melomanów zainteresowanych kulturą wysoką.

