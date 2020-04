Święto Flagi 2 maja? Dla wygody czy ze względów historycznych? Powody jego ustanowienia

- Święto Flagi hhmmm – zastanawia się Darek. – No wiem, że obchodzimy 2 maja. Na pewno już z 10 lat ono obowiązuje i ma też związek z Unią Europejską.

- Każde państwo ma swoje święto flagi, no to my też musieliśmy się dostosować – kalkuluje Dominka. – Nie możemy być gorsi od innych krajów, prawda?

- Co roku wywieszany na balkonie flagę. 1, 2, 3 maja. Tak się już przyjęło, że 1 maja to Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe, na cześć Konstytucji 3 maja, A 2 maja tak uchwalił Sejm - obchodzimy Święto Flagi – mówi pan Stefan. – A dlaczego? Ooo kurcze, no wstyd, ale nie wiem.