Święto koszykówki w Sulechowie. Walczyło 27 drużyn i cztery dziecięce. Cóż to były za emocje?!

Sulechów Streetball 3x3 - święto koszykówki

Koszykarskie wydarzenie przyciągnęło bardzo wielu miłośników basketu. Organizatorzy-Sulechowskie Stowarzyszenie Koszykówki BASKET, Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Sulechowianka'' oraz gmina Sulechów przygotowali imprezę na bardzo wysokim poziomie. Rywalizujące zespoły stworzyły emocjonujące widowiska sportowe, dopisała publiczność i pogoda. 27 drużyn zostało losowanych i podzielonych na grup. Najlepsze zagrały w ćwierćfinałach, półfinałach, a dwie najlepsze w wielkim finale. Pomiędzy meczami odbywały się pokazy oraz konkursy. Widzowie obejrzeli rywalizację w konkursie rzutów za 3 punkty, rzutów z połowy boiska oraz efektownych wsadów do kosza. Wsady to jedne z najbardziej widowiskowych zagrań w koszykówce. Efektowne podskoki wywołują nieposkromiony entuzjazm wśród widzów i gromkie okrzyki komentatorów. Nie inaczej było w Sulechowie. Do pokazów przystąpiło 10 zawodników, z których najlepsza trójka zawalczyła o zwycięstwo. Pokazy oceniało jury, które w punktacji od 0 do 10, najwięcej punktów przyznało Filipowi Pawełka, który zdobył nie tylko uznanie jurorów ale także widzów. Nie mniej emocji wzbudził pokaz trików koszykarskiej żonglerki w wykonaniu poznańskiego artysty Pszczelarza Freestyle.

Na zakończenie koszykarskiego święta burmistrz Sulechowa wręczył zwycięzcom nagrody, puchary i statuetki.