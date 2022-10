Świętowały Dzień Kundelka. Oto czwronożni przyjaciele naszych Czytelników

Dzień Kundelka. Pupile świętują

Nieformalne polskie święto Dzień Kundelka obchodzimy 25 października. To okazja do dodatkowych uścisków dla domowych pupili, czyli naszych czworonożnych przyjaciół i członków rodziny. A jest za co pieskom dziękować. Spacery, na które wyciągają swoich bliskich domowników, dobrze wpływają na zdrowie ich właścicieli. Są też okazją do nawiązywania osiedlowych znajomości, ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń piesolubów.

W domu psy mają świetny wpływ na dzieci, które mają okazją uczyć się odpowiedzialności i troski o innych. Głaskanie psa obniża stres, zmniejsza ciśnienie, spowalnia oddech. Psy codziennie dostarczają domownikom radości, witając ich po powrocie czy zachęcając do zabawy. A to widać na zdjęciach piesków naszych Czytelników. Zalet życia z psem jest z pewnością więcej. I każdy właściciel pieska mógłby jeszcze wiele ich dodać.