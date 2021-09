Sylwia Dobek, czyli pani od dzikich stworzeń. W Zielonej Górze ratuje zwierzaki 24 godziny na dobę

Pani od „dzikusków”

Na rozmowę umawiałyśmy się długo. Ciągle w rozjazdach, pod telefonem, praktycznie nie do złapania. Pomoc zwierzętom zawsze była dla niej najważniejsza. O ile te domowe mają właściciela, który teoretycznie zadba o ich kondycję i w razie czego odwiedzi weterynarza, podleczy i zaopiekuje się pupilem, o tyle te dzikie skazane są wyłącznie na siebie. A raczej na łaskę i niełaskę środowiska, w którym przyszło im żyć. Coraz więcej zgłaszanych przypadków rannych, potrzebujących natychmiastowej pomocy dzikich zwierząt, było podstawą do utworzenia organizacji pn. „Dzikie zwierzęta w potrzebie” – odnogi Stowarzyszenia „Inicjatywa dla zwierząt”. Niezbędnym było wskazanie konkretnej osoby - nie anonimowej w zielonogórskiej społeczności - i miejsca, w którym można poprosić o pomoc i radę w kwestii: co zrobić, gdy znajdę ranne, porzucone, potrzebujące jakiejkolwiek pomocy dzikie zwierzę? Twarzą organizacji jest Sylwia Dobek, od lat opiekująca się zwierzętami, współpracująca z każdym, komu los braci mniejszych nie jest obcy.