Symulator zderzeń, pierwsza pomoc, odciski palców, czyli akcja Bezpieczny powrót do szkoły

- Powrót na lekcje to nie tylko kwestia bezpiecznej drogi do szkoły, ale także bezpieczeństwa w sieci i innych zachowań. Na młodych ludzi czyha wiele niebezpieczeństw i chcemy ich przed nimi przestrzec. Każda okazja jest do tego dobra – mówi Marcin Maludy, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji. - Chcemy też przybliżyć pracę policji, pokazać, jak wygląda proces daktyloskopii, mamy symulator zdarzeń (pokazujący, jakie konsekwencje są niezapinania pasów bezpieczeństwa w samochodach). W programie wydarzenia znalazły się m.in. gry i zabawy na temat zdrowego odżywiania, aktywnego trybu życia. Rodzice i opiekunowie mogli zdobyć widzę na temat uzależnień, cyberzagrożeniach.

- Wspólnie z naszymi partnerami chcemy, by czas spędzony z nami był pouczający, zachęcający do bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, a przede wszystkim zachęcający do dbania o zdrowie – mówi rzecznik lubuskiego oddziału NFZ Joanna Branicka.

Jak szkoły są przygotowane do nowego roku szkolnego?

Państwowy, powiatowy inspektor sanitarny, Dorota Baranowska wyjaśnia, że szkoły są kontrolowane. Inspektorzy sprawdzają, jak przygotowane są boiska, świetlice, stołówki. Czy w klasach są meble dostosowane do wzrostu uczniów, czy na korytarzach znajdują się szafki, w których uczniowie zostawiają książki, by nie obciążać nadmiernie młodych kręgosłupów. Wygląda na to, że nasze placówki przez wakacje nie tylko odświeżyły pomieszczenia i naprawiły usterki, ale także zadbały o to, by było bezpiecznie, zdrowo i kolorowo.