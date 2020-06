Syndrom świętuje 15-lecie metalowego grania! Zespół zagra jubileuszowy koncert online w Fabryce w Zielonej Górze

Z historii zespołu Syndrom

Heavy - metalowa grupa Syndrom powstała w maju 2005 roku. Zespół własnym nakładem nagrał album „Primitive Future”, a w 2008 roku, drugi studyjny album „Back To The Life”. W roku 2010 miała miejsce premiera koncertowego CD „Voice From The Life” oraz powstał teledysk do utworu „Learn to Kill”. W 2017 zespół nagrał nową płytę „Insanity is Contagious”. Powstał także dwa nowe klipy promujące album, do tytułowego utworu „Insanity is Contagious” oraz do utworu „Madness”.