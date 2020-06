Sypie się wiadukt przy ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze. Schody z jednej strony wiaduktu zostały zamknięte

Czytelniczka: coraz więcej osób wraca do pracy. W autobusach tłok!

Nasza Czytelniczka, pani Katarzyna, napisała do nas z prośbą o interwencję. Zielononogórzanka zauważa, że coraz więcej ludzi wraca do pracy, stąd w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji robi się tłoczno. A mimo to nadal obowiązuje w mieście rozkład weekendowy. - Tak na pewno ...