Syrena Zbąszynek marzy o finale na własnym stadionie

Finał tegorocznej edycji lubuskiego Totolotek Pucharu Polski ma się odbyć na stadionie w Zbąszynku. Miejscowa, czwartoligowa ZAP Syrena na razie o nim nie myśli, ale trener Maciej Kulikowski i jego ambitny zespół zrobi wszystko, by awansować do batalii o trofeum. Zadanie nie będzie łatwe, bo już w 1/8 finału czwartoligowiec zmierzy się z najlepszym lubuskim zespołem - Lechią Zielona Góra. Jeśli planów nie pokrzyżuje rozprzestrzeniający się koronawirus, to mecz odbędzie się 1 kwietnia.