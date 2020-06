Szczęśliwy wtorek dla graczy LOTTO. Padły trzy główne wygrane. Jedna z nich w Lubuskiem

Warto także dodać, że w przypadku Wodzisławia Śląskiego jest to druga główna wygrana w LOTTO trafiona w tym roku (poprzednia padła 5 maja 2020 roku przy ul. Osiedle XXX-lecia 84 o wartości 6 698 794,10 zł).

Szczęśliwe kupony LOTTO zostały zawarte w punktach LOTTO w Rumii, przy ul. Dębogórskiej oraz w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. 26 marca. Co ciekawe w obu tych miastach „szóstka” została trafiona po raz czwarty.

Główna wygrana w Ekstra Pensji padła w Sulecinie

Szczęście uśmiechnęło się także do osoby, której wygrany kupon Ekstra Pensji ma wartość 5000 zł miesięcznie wypłacanych przez 20 lat. Zakład został zawarty w kolekturze LOTTO przy ul. Kościuszki 13 w Sulęcinie. Co ciekawe, to druga główna wygrana w tej grze w tym mieście.