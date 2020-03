Szczury wielkości kotów na jednym z zielonogórskich osiedli. Mieszkańcy są przerażeni

Do redakcji napisała zaniepokojona Czytelniczka. - Wyczerpały nam się pokłady cierpliwości i po prostu zostaliśmy zostawieni sami sobie. Mianowicie chodzi o plagę szczurów na naszym podwórku, które po prostu zaczynają nam znowu włazić do mieszkań. Są tak wielkie jak małe koty! Deratyzacja wg ABM polega na rozkładaniu trutek i łataniu (KOLEJNY RAZ) dziur w kamienicy i na podwórku. Polecono nam zaadoptować koty na klatkę i wtedy nie wejdą. My na nasze nieszczęście mamy toaletę na pół piętrze. Jesteśmy przerażeni i nie wiemy co dalej." -czytamy w wiadomości od Czytelniczki mieszkającej w kamienicy przy ul. Batorego w Zielonej Górze.

- Było to drugie zgłoszenie z tej kamienicy. Podejrzewamy, że drzwi mogą być niedomknięte. Szczury prawdopodobnie wchodzą z podwórka, bądź z kanalizacji. Podpowiadaliśmy, aby mieszkańcy nie składali żadnych śmieci pod drzwiami, bo przypuszczamy, że drzwi są otwarte i to może być przyczyną wchodzenia zwierząt do klatki i mieszkań. Wiadomo, tam, gdzie jedzenie, tam też pojawiają się szczury. Cały czas zastanawiamy się nad rozwiązaniem tego problemu. Tamtejsza kamienica to jedyny taki przypadek w budynkach, którymi zarządzamy. Jak tylko otrzymaliśmy zgłoszenie, to praktycznie w tym samym czasie firma pojechała na miejsce, wyłożyła trutki, zrobiła dezynfekcje. Na pewno nie zostawimy mieszkańców samych z tym problemem. Zrobimy wszystko, aby ta sytuacja się nie powtarzała. - zakończył Ferencz.