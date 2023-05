Szkoła mistrzów będzie miała nową halę sportową. Co się w niej znajdzie?

Od kiedy placówki przy ul. Wyspiańskiego stały się Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego zainteresowanie bardzo wzrosło. Choć utalentowanych sportowo uczniów nigdy nie brakowało. Teraz jednak chętni do rozwijania swoich pasji przyjeżdżają do Zielonej Góry z całej Polski.

Dyrektor zespołu, dr Beata Joksz-Skibińska, nie kryje zadowolenia, że udało się pozyskać pieniądze na budowę nowego, sportowego obiektu. To było drugie podejście do uzyskania funduszy na rozbudowę szkoły. Wcześniej chodziło o program, dotyczący budowy hali lekkoatletycznej. Teraz można się było starać o dofinansowanie w ramach programu Olimpia na budowę hali do piłki ręcznej.

Nowa hala sportowa przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

- Tym razem udało się zdobyć pieniądze. Dofinansowanie z ministerstwa sportu wyniesie 2,7 mln zł, resztę dołoży miasto – mówi B. Joksz-Skibińska. – Będzie to nie tylko hala sportowa do piłki ręcznej, ale znajdzie się w niej także czterostanowiskowa strzelnica, będzie widownia. Obiekt będzie wykorzystywany nie tylko do gry w piłkę ręczną.

Dorota Mączak, nauczyciel wychowania fizycznego, trener lekkoatletyki, przyznaje, że dziś grafiki są napięte. Uczniowie mają od godziny 8.00 treningi, potem są lekcje, a po nich znów treningi. Po wybudowaniu hali będzie można prowadzić równocześnie więcej treningów.

Obecnie młodzież korzysta dodatkowo z hali sportowej VI LO przy ul. Cyryla Metodego lub z hali Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Szafrana. Kiedy szkoła będzie miała swoją halę do piłki ręcznej, logistyka będzie łatwiejsza.

Nowa hala sportowa powstanie w miejscu starego orlika Jacek Katos

Pełnowymiarowa hala stanie na starym „orliku” (za salą gimnastyczną), który wymagałby już gruntownego remontu. Zostanie ona połączona z budynkiem podstawówki. Najpierw trzeba wykonać projekt, potem rozpocznie się budowa. Ale terminy są krótkie. Za pół roku uczniowie powinni już korzystać z nowego obiektu.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego to Szkoła Podstawowa nr 10 oraz VII LO. Uczy się w nim blisko tysiąc uczniów. Rozwijają swoje sportowe pasje w dyscyplinach: gimnastyka, lekkoatletyka, pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka i strzelectwo.

Przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego powstanie nowa hala do piłki ręcznej Jacek Katos

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego - biegać, skakać, rzucać...

- Mamy pięcioboistów, szermierkę, strzelanie laserowe, ale i hip-hop czy taniec towarzyski – zauważa nauczycielka. – Mamy pływanie, najmłodsze dzieci z klas I-III trenują na mniejszym basenie w szkole, woda jest tu cieplejsza niż dla starszych uczniów, którzy korzystają z pływalni przy ulicy Wyspiańskiego. Zależy nam na tym, by nasza baza ciągle się rozwijała i unowocześniała. Warto przy okazji dodać, że w od dwóch lat tworzone są w naszej SP-10 oddziały lekkoatletyczne. Uczniowie mają 10 godzin treningów, dostosowanych oczywiście do wieku. Przeróżne sporty, pływanie, tańce. Dwa razy w tygodniu na stadionie na sulechowskiej typowo uczą się biegać, skakać, rzucać…

Przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego powstanie nowa hala do piłki ręcznej Jacek Katos

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego - szkoła charakterów

Szkoła śledzi też losy swoich absolwentów. Z wypełnianych przez nich ankiet wynika, że wielu z nich osiąga znaczne sukcesy. Nie tylko w sporcie, kiedy to zdobywają tytułu mistrzów kraju, Europy czy nawet świata. Często zajmują kierownicze stanowiska w firmach, bo szkoła sportowa uczy dyscypliny, podejmowania szybkich, trafnych decyzji, współpracy z zespołem itd. Jak mówi sami uczniowie – to szkoła charakterów.

Zadowolony z nowej inwestycji jest prezydent miasta Janusz Kubicki, który dodaje, że budowa hali sportowej to nie jest jedyne zadanie w oświacie. Na osiedlu Czarkowo powstanie bowiem zespół edukacyjny z boiskiem na dachu.

