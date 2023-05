Szkoła muzyczna w Zielonej Górze zaprasza do nauki. Szeroki wybór instrumentów. Jak przebiega nabór?

Czy wiecie, że w szkole muzycznej możecie nauczyć się grać na każdym instrumencie, jakie widzicie w Orkiestrze Symfonicznej? Ale nie tylko, bo i na gitarze czy akordeonie także. Obecnie trwa nabór zarówno do muzycznej podstawówki jak i szkoły średniej. Co roku przyjmuje kandydatów w wieku od 6 do 23 lat.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze kształci młodych ludzi od ponad 70 lat. Dziś znajduje się w dwóch zabytkowych kamienicach. Ale już niedługo się to zmieni, bo przy ulicy Wyspiańskiego rośnie nowy obiekt na miarę XXI wieku i już robi ogromne wrażenie.

Wydłużony termin naboru do szkoły muzycznej

W nowej szkole muzycznej uczniowie będą łączyć naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz artystycznych. Nie będą więc musieli najpierw uczyć się do południa w podstawówce czy liceum, a popołudniami w szkole muzycznej. To będzie wielkie udogodnienie.

Obecnie trwa nabór do PSM I i II stopnia. Początkowo wyznaczono termin zakończenia przyjmowania podań do 12 maja. Ale już wiadomo, że zostanie on wydłużony. Bo zainteresowanie jest duże. Trzeba jednak się spieszyć. Wszak kandydaci muszą przejść badanie predyspozycji lub zdać egzamin.

Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze zaprasza do artystycznej przygody Jacek Katos

Szkoła muzyczna: instrumenty do wyboru

- Szkoła muzyczna jak sama nazwa wskazuje kształci muzyków. Paleta możliwości gry na instrumentach jest bardzo szeroka. Praktycznie możemy uczyć tej umiejętności na każdym instrumencie – mówi dyrektor PSM I i II stopnia w Zielonej Górze Honorata Górna. – Można u nas spotkać wszystkie instrumenty, które są wykorzystywane w Orkiestrze Symfonicznej, ale nie tylko lub bardzo rzadko, bo to będzie nie tylko puzon, perkusja, skrzypce, kontrabas, klarnet, obój, ale także np. akordeon, gitara, fortepian czy harfa.

W tej chwili odbywają się koncerty pod nazwą „Poranki muzyczne”, spotkania informacyjne. Można przyjść też w każdej chwili do sekretariatu szkoły, by zasięgnąć szczegółowych informacji.

Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze zaprasza do artystycznej przygody Jacek Katos

Szkoła muzyczna - dwa stopnie

Co to znaczy, że szkoła jest I i II stopnia?

- Najprościej mówiąc szkoła I stopnia to taka szkoła podstawowa. Kształcimy tu w cyklu sześcioletnim, ale także dla starszych w cyklu czteroletnim. Tutaj uczymy podstaw. Warunkiem przyjęcia jest pozytywne przejście badania predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, zdolności rytmiczne, umiejętność zaśpiewania piosenki). Takie badanie odbędzie się 26 i 27 maja – mówi H. Górna. – Natomiast szkoła muzyczna II stopnia to taka szkoła średnia. By się do niej dostać, trzeba posiadać umiejętności, o których mówi podstawa programowa szkoły I stopnia. Kandydaci muszą zdać ezamin, który odbędzie się 30 i 31 maja.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć uczniów na stronie internetowej szkoły www.psm.zgora.pl lub tel. 68 455 22 33.

NAJLEPSZE LICEA W LUBUSKIEM: