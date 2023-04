Szkoła muzyczna zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi. Koncerty, kiermasze, słodkości i atrakcje dla najmłodszych

- Zapraszamy wszystkich do nas w godzinach 10.00 – 13.00, rozpoczniemy ten dzień koncertem, na którym zaprezentują się młodsi i starsi uczniowie, grający na różnych instrumentach, będą zespoły kameralne, trio gitarowe czy zespół „Osiem plus jeden”, który powstał z inicjatywy uczniów – mówi nauczycielka – bibliotekarz Anna Borowska-Jadłoś..

Kiermasz druków i książek muzycznych

– Będzie też kiermasz druków i książek muzycznych z naszych zasobów bibliotecznych, a są one już bardzo bogate. Będzie też dzięki zaangażowaniu rodziców kiermasz ciast i różnych słodkości, a także kącik animacji dla namłodszych np. kolorowanki o tematyce muzycznej dla najmłodszych dzieci. Wiemy, że rodzice często przychodzą na dni otwarte z małymi dziećmi, więc by one się nie nudziły, gdy starsze rodzeństwo będzie poznawało instrumenty czy rozmawiało z nauczycielami szkoły, zorganizujemy dla nich specjalne zajęcia - podkreśla Anna Borowska-Jadłoś..

Rodzice, nie czekajcie z naborem. Złóżcie dokumenty już dziś

Szkoła zaprasza dzieci do rekrutacja do klasy pierwszej PSM I stopnia. Kształci w cyklu 6-letnim i 4-letnim tylko w zakresie przedmiotów muzycznych w grze na następujących instrumentach: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet, kontrabas, obój, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia i wiolonczela.

Szkoła II stopnia kształci już muzyków.

- Zapraszamy do nas zarówno do szkoły I jak i II stopnia – zachęca Anna Borowska-Jadłoś.