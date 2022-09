Szkoła średnia z przygotowaniem na studia. W Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze utworzono klasę inżynierii biomedycznej Agnieszka Linka

W Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej uruchomiono klasę inżynierii biomedycznej. Nowy kierunek kształcenia, stworzony przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim to dostęp do uczelnianej bazy naukowej oraz szansa, by w przyszłości podjąć studia na kierunkach technicznych.