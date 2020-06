Szkoły decydują o zakończeniu roku. Czy uczniowie dostaną świadectwa na apelu?

Maturzyści odbierali świadectwa przez cztery tygodnie

- Maturzystom wręczaliśmy świadectwa przez cztery tygodnie. Indywidualnie, co 15 minut odbierała dokument jedna osoba – mówi dyrektor I LO w Zielonej Górze Ewa Habich. – Co do pozostałych klas, to o formę chcemy zapytać rodziców. Czy zgodzą się, by zorganizować zakończenie roku szkolnego na boisku – bez wchodzenia do szkoły – osobno dla klas drugich i trzecich. Uczniowie staliby w odstępach 1,5 m. Zobaczymy, co odpowiedzą nam rodzice.

Iwona Czerniawska z LO nr 1 w Świebodzinie planuje, by zakończenie roku odbywało się w auli, w grupach. Co pół godziny, jedna klasa zajmowałaby odpowiednie miejsca. Klas jest osiem, więc czasu wystarczy. Chociaż tak można by dać młodzieży namiastkę uroczystości…