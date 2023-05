Szkoły w Zielonej Górze. Uczniowie przyznają, że szkolny stres jest ogromny i proponują, co można z tym zrobić

Szkoły w Zielonej Górze. Uczniów przytłacza szkolny stres

W VII klasie w Szkole Podstawowej nr 11 w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze powstał trzyosobowy zespół, który pracował nad projektem do budżetu obywatelskiego. To zadanie na ogólnopolski konkurs Ministerstwa Finansów Finansoaktywni.

Drużyna postawiła na rozwiązywanie problemów emocjonalnych. Młodzi mają pomysł na sale doświadczania świata w szkole, w których można by się odprężyć i odpocząć od szkolnego stresu.