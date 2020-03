Szkoły zamknięte do Wielkanocy przez koronawirusa? MEN: To bardzo prawdopodobne. Czy wakacje będą krótsze? Co z maturami?

Koronawirus w Polsce. Szkoły uruchomione dopiero po Wielkanocy? To możliwe

Minister edukacji w TVP 1 Dariusz Piontkowski stwierdził, że możliwe jest wydłużenie zakazu przychodzenia do szkoły – wszystko zależy od tego, kiedy Polska przejdzie przez szczyt zachorowań na COVID-19. Jego zdaniem prawdopodobne jest to, że uczniowie i nauczyciele wrócą do placówek dopiero po Wielkanocy, czyli po 14 kwietnia.

Dariusz Piontkowski dla TVP 1: Oczywiście przygotowujemy się do tego, że przerwa w tej tradycyjnej formie nauki w szkole, w klasie będzie się wydłużała. Dlatego przygotowujemy nauczycieli i uczniów – bo oni wszyscy będą musieli współpracować.

Minister podkreślił jednocześnie, że w trakcie pandemii szkoła ma po prostu działać w sieci: