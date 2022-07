Szok cenowy na sklepowych półkach. Te artykuły podrożały najbardziej OPRAC.: Michał Sierek

O 18 procent podrożały w czerwcu 2022 (rok do roku) najczęściej kupowane przez Polaków produkty. Tak wynika z badania pod nazwą "Indeks cen w sklepach detalicznych" autorstwa UCE Research i Wyższych Szkół Bankowych. Które produkty zdrożały najbardziej? * Raport obejmuje wszystkie obecne na rynku dyskonty, hipermkety, supermarkety, sieci convenience i cash&carry. Łącznie przeanalizowano ponad 21 tys. cen, które pochodzą z ofert prawie 40 tys. sklepów należących do 63 sieci handlowych. Sprawdzono wyniki 50 najczęściej kupowanych przez Polaków artykułów.

15,6 procent - tyle wyniosła w czerwcu 2022 roku inflacja - podał GUS. Jeśli jednak spojrzymy na ceny najczęściej kupowanych produktów przez Polaków, to wzrost jest jeszcze większy i wynosi rok do roku o 18 procent - wynika z badania pod nazwą "Indeks cen w sklepach detalicznych" autorstwa UCE Research i Wyższych Szkół Bankowych, który prezentuje Monday News. W badaniu przeanalizowano ceny z 40 tys. sklepów należących do 63 sieci handlowych. Które produkty podrożały najbardziej?