Szok. Jak zmienił się park w Zatoniu. To propozycja na świąteczny spacer

Na początku XIX w. wraz z innymi dobrami Zatonie weszło w skład potężnego majątku księcia kurlandzkiego Piotra Birona, będącego panem Księstwa Żagańskiego. Zatonie jako posag ślubny trafiło w ręce najmłodszej córki - Doroty. To ona stworzyła wspaniały zespół parkowo-pałacowy. Coraz mniej fantazji potrzeba, aby wyobrazić sobie, jak tutaj było za czasów księżnej Dino. Powoli widać zarys stawu, wyspę, pojawiły się podwaliny pod parkowe mosty. To będzie wspaniałe miejsce... Przypomnijmy, że to kolejne etapy rewitalizacji parku w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu". Serce rośnie, zwłaszcza że i coraz więcej tutaj spacerowiczów.

