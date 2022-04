Szok, niedowierzanie… Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra zakończyli sezon. Znów przegrali ze Śląskiem Wrocław

Enea Zastal BC Zielona Góra – WKS Śląsk Wrocław 80:86

Była 24 minuta meczu, gdy Ousmane Drame genialnym wsadem zdobył punkty. Zastal uciekł wówczas Śląskowi na dziesięć punktów, było 60:50. Zielonogórscy kibice być może zastawiali się, czy wicemistrzowie Polski pójdą za ciosem, a trenerzy być może mieli w głowie ewentualne półfinałowe starcie z beniaminkiem ze Słupska. Wszak dwa pierwsze mecze tej serii w Zielonej Górze miały podobny przebieg. W ostatniej, czwartej kwarcie zielonogórzanie uciekali ekipie z Wrocławia i zwyciężali dość pewnie. To jednak Śląsk pokazał prawdziwy charakter awansując do czwórki najlepszych drużyn w kraju. Goście odrobili straty. W czwartej kwarcie po punktach Kode Justice’a doprowadzili do wyrównania 69:69. Była 33 minuta i mecz zaczął się od początku, choć w pierwszej połowie wydawało się, że to Zastal ma więcej argumentów.

Nikt w hali CRS nie spodziewał się łatwej przeprawy, wręcz przeciwnie. Już początek spotkania zwiastował duże emocje. Lepiej weszli w mecz gospodarze, którzy po efektownym wsadzie Devyna Marble’a prowadzili w 5 min 16:8. Agresja, skuteczność i wielki apetyt na awans – to charakteryzowało zespól Zastalu, który pierwszą połowę miał bardzo dobrą, by nie powiedzieć, rewelacyjną. Po pierwszej kwarcie było 30:26. Śląsk był blisko, ale nie był w stanie przeciwstawić się zespołowej i mądrej koszykówce zielonogórskiej. Gospodarze do przerwy mieli imponującą, prawie 60-procentową skuteczność rzutów z gry, byli lepsi w asystach i zbiórkach. Szalał Jarosław Zyskowski, który z iście zegarmistrzowską precyzją dziurawił kosz wrocławski pokazując doświadczenie i mądrość w grze. Na przerwę obie drużyny schodziły przy 9-punktowym prowadzeniu gospodarzy: 54:45. Kibice w hali CRS-u mieli powody do zadowolenia, bo Zastal grał dobrze. Do 24 minuty to gospodarze nadawali ton rywalizacji. Śląsk zmniejszył jednak prowadzenie zielonogórzan, którzy już tak nie błyszczeli w ataku, jak w pierwszej połowie. Po 30 minutach miejscowi prowadzili 64:61.