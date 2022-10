Szokujące zachowanie młodego kierowcy w Zielonej Górze. W kilkanaście sekund "zarobił" 55 punktów! (b)

Po przeliczeniu wykroczeń na punkty karne wyszło ich aż 55! Młodego kierowcę zatrzymali zielonogórscy policjanci grupy SPEED. Co on robił na drodze? To szokuje.