Szopka z żywymi zwierzętami - sukces, czy klapa?

TAK SZOPKA WYGLĄDAŁA W TYM ROKU!

Niektórzy mieszkańcy bronią pomysłodawców i uważają, że żywa szopka to już przecież tradycja. - To dziwne. Wszyscy stają w obronie tych żywych stworzeń, a jak przychodzi co do czego, to pod szopką są kolejki do głaskania. Nie da się każdemu dogodzić. Taka już ludzka natura, zawsze będziemy marudzić i szukać dziury w całym. Żywe szopki powstają w całej Polsce! Według mnie to piękna tradycja, dzięki której możemy pokazać naszym dzieciom, jak to wyglądało wieki temu - tłumaczy 42 letni Jarek.

A Wy jakie macie zdanie na ten temat? Czekamy na telefony od Was!

