Szpital Tymczasowy w Zielonej Górze zakończył działanie. Teraz czas na podsumowanie

Szpital Tymczasowy w Zielonej Górze zaczął działać 7 grudnia 2020 roku w budynku, który miał służyć jako Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Był największą i najważniejszą placówką w województwie lubuskim ukierunkowaną na przyjmowanie pacjentów z ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem.

Wybuch pandemii wszystkich nas bardzo zaskoczył i przeraził. To był niezwykle trudny czas, ale staraliśmy się robić to, co tylko było możliwe, żeby zapewnić naszym mieszkańcom bezpieczeństwo. Kiedy podjęto decyzję o przygotowaniu tak zwanych szpitali tymczasowych postanowiliśmy, że taką placówkę uruchomimy właśnie w nowobudowanym Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Dzisiaj mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to była decyzja ze wszech miar właściwa, bo to miejsce doskonale się sprawdziło, a jego działalność przyniosła konkretne efekty - mówi Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.