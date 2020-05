Szpital w Zielonej Górze dostał specjalistyczne maseczki z filtrami. Od gorzowskiej firmy

Czy krowa z cielakiem zdechła czy się utopiła? Co się stało?

- Przekazane wsparcie, to wyraz podziękowania i pomocy dla medyków, którzy codziennie narażają swoje życie i zdrowie dla nas wszystkich – dodaje przedstawiciel gorzowskiej firmy.

– Zapytaliśmy przedstawicieli Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, jakich artykułów ochronnych potrzebują, ponieważ chcieliśmy, aby nasze wsparcie było realną odpowiedzią na aktualne potrzeby placówki w tym zakresie - mówi Tomasz Narkun, z biura sprzedaży Budnex w Zielonej Górze. - Szpital potrzebował maseczek z filtrem FFP2. Ponieważ na pomoc w każdym z miast, w którym budujemy, przeznaczyliśmy 30 tys. złotych, za tą kwotę udało się zakupić blisko 1750 takich maseczek. Obecna sytuacja w Polsce wymaga podejmowania zdecydowanych kroków, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Również ze strony firm.

Firma kupiła środki ochrony osobistej sześciu szpitalom

Budnex, w ramach swojej akcji wspiera miasta, w których realizuje aktualnie inwestycje deweloperskie. W sumie jest ich sześć. Wszystkie w zachodniej Polsce. Prócz Zielonej Góry, środki ochronne zostały również przekazane do Poznania, Gorzowa, Szczecina, Kołobrzegu oraz nadmorskiego miasta Dziwnowa i sąsiedniego Dziwnówka. Środki ochronne trafiły zarówno do szpitali jak i do Pogotowia Ratunkowego czy Ośrodka Pomocy Społecznej.