Sztab szkoleniowy Stelmetu Falubazu Zielona Góra budzi się z letargu? Zmiana w składzie drużyny przed meczem z Orłem Łódź

W podstawowym zestawieniu zielonogórskiej drużyny wreszcie pojawił się Mateusz Tonder, który do tej pory pełnił rolę rezerwowego. Sztab szkoleniowy Falubazu nie dawał mu jednak wielu szans na udział w meczach ligowych, choć ten kilka razy udowodnił, że drzemie w nim spory potencjał. Zawodnikowi wyraźnie jednak brakowało jazdy, bo ścigał się sporadycznie, albo wcale. Nawet wtedy, gdy inni zawodnicy mocno zawodzili. Tak było choćby w ostatnim meczu rundy zasadniczej w Gnieźnie, gdzie Falubaz poniósł wstydliwą porażkę z najsłabszym zespołem rozgrywek. Mateusz Tonder nie wyjechał na tor ani razu mimo, że niektórzy zielonogórscy zawodnicy wyraźnie nie radzili sobie na torze Startu. W pierwszym meczu play off z Orłem Łódź ma być inaczej, Mateusz Tonder został wstawiony do składu z numerem drugim. Przypomnijmy, że w rundzie zasadniczej na łódzkim torze, wychowanek zielonogórskiego klubu, uratował honor Falubazu. Startując z rezerwy, wygrał dwa wyścigi w końcówce spotkania i m.in. dzięki temu zielonogórzanie zremisowali 45:45.