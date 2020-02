Szymon Hołownia w Zielonej Górze. „To jedyny kandydat na prezydenta, który nie jest zależny od partii”

Sam kandydat nazywa swój objazd po Polsce tzw. Sztafetą Szymona. W jego przekonaniu jest to po prostu rozciągnięta na kilka dni konwencja wyborcza. Otwierane biura mają służyć do kontaktu z mieszkańcami – można w nich złożyć podpis pod kandydaturą Szymona Hołowni, ale także porozmawiać na spokojnie przy kawie o jego programie wyborczym. Ten w całości jest także dostępny na stronie Holownia2020.pl .

- Urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to w zasadzie jedynie miejsce w polskim systemie politycznym, o które może ubiegać się człowiek taki, jak ja – z doświadczeniem życiowym, z doświadczeniem w działaniu, ale bez doświadczenia partyjnego, politycznego, bez struktur i zaplecza, liczący na to, że jego wizję poprą Polacy – twierdzi Hołownia.

Jak kandydat ocenia początek kampanii? – Trudno się czegoś spodziewać, jeśli nigdy wcześniej nie prowadziło się kampanii na prezydenta RP – tłumaczy Hołownia. - Ja nie jestem jednym z tych dyżurnych kandydatów, którzy zgłaszają się w każdych wyborach, bo są przewodniczącymi partii. Ja to robię po raz pierwszy, większość z nas (wolontariuszy – przyp. red.) robi to po raz pierwszy. Nie jest to prosta droga, szczególnie patrząc na przepisy prawne, które w Polsce zostały stworzone wybitnie pod kandydatów partyjnych. Nie podejrzewam tu złej intencji prawodawcy, tylko po prostu brak wyobraźni. Ktoś, kto pisał te przepisy chyba nie wyobrażał sobie, że kandydat obywatelski może się na tej scenie pojawić. To jest bardzo trudne formalnie i organizacyjnie, w ciągu paru miesięcy musimy zbudować coś, co inni budowali przez długie lata i to jeszcze mając pieniądze z subwencji czy dotacji – przekonuje kandydat na prezydenta. I dodaje, że w partiach ten kto startuje w wyborach od razu ma wsparcie 200 „rzeczników prasowych” w postaci innych polityków czy działaczy danego ugrupowania.

– Ja takich struktur nie mam. Muszę prosić ludzi, aby mówili o mnie kolejnym ludziom i w ten sposób budowali poparcie. Ale to też jest fajna droga. Jest ciężko, ale i pięknie, widząc realną nadzieję, jaką nasz ruch budzi – dodaje.

KANDYDAT BEZPARTYJNY

Warto podkreślić, że atmosfera na spotkaniu z Szymonem Hołownią była bardzo przyjazna, mężczyzna na luzie wyszedł do ludzi i rozmawiał ze zgromadzonymi w lokalu. Kim są wolontariusze, którzy wierzą w zwycięstwo kandydata niezależnego?