Ta dieta jest zalecana przy nadciśnieniu i cukrzycy, a do tego odchudza! Zobacz jadłospis i przepisy

Co to jest dieta DASH i dla kogo jest przeznaczona?

Dieta DASH to sposób odżywiania o potwierdzonym działaniu obniżającym wysokie ciśnienie tętnicze i nadmierny poziom glukozy we krwi. Została opracowana przy wsparciu amerykańskiego Narodowego Instytutu Chorób Serca i Płuc i jest zalecana m.in. przez wiele instytucji zdrowotnych. Obecnie jest uznawana za jedną z najzdrowszych diet i od lat znajduje się w czołówce najlepszych diet roku wybieranych przez panel światowej sławy ekspertów ze słynącego z rankingów U.S. News & World Report.

Dieta DASH polega na ograniczeniu spożycia sodu, który został uznany za jeden z najważniejszych czynników rozwoju nadciśnienia krwi, a jednocześnie cholesterolu i nasyconych kwasów tłuszczowych.

Wersja diety DASH o szczególnie obniżonej zawartości sodu jest przeznaczona dla osób z wysokim ciśnieniem krwi, natomiast standardowa wersja jest jadłospisem prewencyjnym.