Ta droga przypomina krajobraz na księżycu. Ale mieszkańcy nie cha go dłużej podziwiać. Mają dość

Na drogach powiatu zielonogórskiego. Wieś Kamionka

Mieszkańcy już nie chcą księżycowego widoku, jeżdżą tędy do pracy i potem do domu, a przejechać jest coraz trudniej. Zwłaszcza po deszczu, czy w śniegu. To ul. Leśna we wsi Kamionka w gminie Nowogród Bobrzański. Nasz Czytelnik wylicza, że jest tutaj z 25 domów, mieszka ze sto osób. Mieszkaniec zdradza, że chętnie by sam zabrał się za utwardzenie drogi, ale wie, że to nie jest zgodne z prawem.