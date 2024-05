Ta kobieta to dynamit! Agnieszka Chylińska dała czadu w Sulechowie. Ludzie szaleli | ZDJĘCIA

Mocny głos i niepokorny duch

Tegoroczne Dni Sulechowa rozpoczęły się z wielkim przytupem! Przed publicznością wystąpiła Agnieszka Chylińska. I mówiąc krótko - dała czadu! Charyzmatyczna wokalistka, która po wielu latach muzycznej działalności wciąż poszukuje swojej drogi i nie przestaje eksperymentować, przygotowała wspaniałe widowisko. Sprawiła, że niesamowita energia emanowała nie tylko ze sceny, ale również przed nią i porwała wszystkich do wspólnej zabawy. Oprócz żywiołowych utworów z nowego albumu, artystka wykonała też kilka najważniejszych piosenek w całym swoim dorobku. Publiczność żywiołowo reagowała na jej występ. To była prawdziwa petarda!

Świetna zabawa i dużo rozrywki

Po takiej dawce energii mało kto chciał wracać do domu! Dlatego po koncercie można było bawić się do białego rana przy dyskotekowych dźwiękach! I choć występ gwiazdy przyciągnął setki mieszkańców, to na tym atrakcje zaplanowane w ramach tegorocznych obchodów Dni Sulechowa się nie kończą. Co jeszcze będzie się działo na terenie Parku Sulechowskiego Domu Kultury?