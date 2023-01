Ta wada serca to tykająca bomba. Potrzebna jest operacja w USA. Ruszyła zbiórka i licytacje klubu Falubaz Zielona Góra

– Ta wada to tykająca bomba. Jest bardzo rzadka. Występuje u pół procenta wszystkich cierpiących na różne wady – mówi tato Dawidka. To wrodzona, przewodozależna, sinicza wada serca – Anomalia Ebsteina, która dotyczy zastawki trójdzielnej.

– Serduszko Dawidka tak mocno bije, że już mieliśmy sytuację, że zemdlał w przedszkolu, i to nie stało się po wielkim wysiłku, to było zaledwie wejście po schodach – opowiada pan Michał. – Syn ma niską saturację, 67 procent, a u zdrowego człowieka to 95 do 100.