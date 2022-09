Tabletki z jodem potasu trafiły również do lubuskich strażaków. To na wypadek skażenia radioaktywnego

Strażacy w Lubuskiem otrzymali z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych tabletki z jodem potasu. Są one przyjmowane przez ludzi w przypadku skażenia radioaktywnego.

O tym, że do strażaków w całej Polsce trafiają tabletki z jodem potasy, mówi się od kilku dni. Akcja została zainicjowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tabletki z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych trafiają do wojewodów, którzy później przekazują je poszczególnym komendom. Potwierdzam, że na terenie województwa lubuskiego takie tabletki trafiły do wszystkich komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej – mówi mł. bryg. Dariusz Szymura, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. Nieoficjalnie strażacy przyznają, że tabletki z jodem potasu to żadna nowość. Były one na stanach magazynowych w Lubuskiem. Co kilka lat traciły ważność i trzeba je było wymieniać. Nowością jest to, że teraz zostały rozlokowane w komendach miejskich i powiatowych.

Rosjanie atakują w pobliżu elektrowni jądrowej

Dlaczego tabletki z jodem potasu trafiły do strażaków? Ma to oczywiście związek z konfliktem na Ukrainie. W ostatnim czasie nasilają się ataki Rosjan w tereny sąsiadujące z zaporoską elektrownią jądrową, największą tego typu w Europie. – Potencjalne uderzenie w elektrownię atomową mogłoby doprowadzić do awarii i skażenia radioaktywnego, powstania chmury radioaktywnej, która mogłaby przejść do Polski, więc postanowiliśmy wyprzedzająco przeprowadzić akcję – tłumaczy na antenie Radia ZET Błażej Poboży, wiceszef MSWiA.

MSWiA wydało komunikat

W sprawie tabletek a jodem potasu specjalny komunikat wystosowało MSWiA. Czytamy w nim m. in, że „_w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego_”.

Jodku potasu starczy dla wszystkich Polaków

MSWiA uspokaja jednocześnie, że obecnie żadne zagrożenie skażeniem radioaktywnym nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. „Odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski” – czytamy w komunikacie.

Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu jest szkodliwe

Eksperci alarmują, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. - Profilaktyczne zażywanie jodku potasu nie jest wskazane. Jeśli nie ma chmury radioaktywnej, zażywanie go jest niewskazane i przyniesie organizmowi więcej szkody niż pożytku – podkreślają eksperci.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!