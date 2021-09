Tajemnica lasu między Wałbrzychem a Świdnicą. Owiany legendą sowiecki bunkier, a w nim przycisk atomowy? ZDJĘCIA Dariusz Gdesz

Radziecki bunkier pod Witoszowem ukryty między Wałbrzychem i Świdnicą do dziś budzi grozę. W mrocznym lesie znajduje się ponura pamiątka z czasów zimnej wojny. Owiany tajemnicą bunkier, w którym znajdowało się do 1991 roku zapasowe centrum dowodzenia Północnej Grupy Wojsk Radzieckich. Ukryte w lesie, odlane z betonu konstrukcje były niewidoczne dla zwiadu NATO a wewnętrzna konstrukcja wyłożona ekranami z aluminium powodowała, że był idealnie chroniony przed podsłuchem. W tym miejscu mogły zapaść decyzje o ewentualnym ataku na Europę. Dziś to miejsce przypomina nam ponure czasy. Rozgrabiony i niezabezpieczony jest miejscem niebezpiecznym.