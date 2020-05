Tajemnicza choroba atakuje najmłodsze dzieci. Medycy nie wiedzą, czy ma ona związek z koronawirusem

Choroba dotyka głównie najmłodszych dzieci. Choroba Kawasakiego atakuje też serce i inne organy wewnętrzne. Typowe objawy schorzenia, to: wysypka, zaczerwienienie języka, wysoka gorączka oraz problemy z pracą serca. Zdaniem niektórych specjalistów te objawy to reakcja dziecięcego układu immunologicznego na wczesną fazę infekcji.

Objawy choroby stanowią połączenie szoku toksycznego i zespołu zapalnego podobnego do choroby Kawasaki, stanu, który związany jest z zapaleniem tętnic serca.

Brytyjscy medycy dodają, że u dzieci występowała też biegunka oraz wymioty. Problem zarejestrowano także we Francji, o czym wspominał na spotkaniu z dziennikarzami minister zdrowia Olivier Veran. Mówił on o kilkunastu hospitalizowanych młodych pacjentach, u których stwierdzono zapalenie mięśnia sercowego.

W Stanach Zjednoczonych stwierdzono przypadek półrocznego dziecka z takim zespołem. Po poddaniu niemowlaka testom wykryto u niego koronawirusa. O przypadkach schorzenia podobnego do choroby Kawasakiego donoszą specjaliści z Włoch, Hiszpanii i Szwajcarii.

Nie ma jednak na razie naukowego potwierdzenia, że ten ​​zespół chorobowy jest połączony z koronawirusem. Jednak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła już alarm w swojej sieci klinicznej po odnotowaniu przypadków choroby Kawasakiego przez brytyjskie służby zdrowia.

Wśród tych młodych pacjentów stwierdzono również parametry ostrzegają brytyjscy medycy. Choć mówią, że nie można potwierdzić żadnego związku z koronawirusem, to ostrzegają, że taka możliwość może występować.