Tajemnicze owady z Zielonej Góry posłużą badaniom naukowców z Łodzi. Wybrane osobniki już pojechały na uczelnię

Tajemnicze owady w Zielonej Górze

Rozmowa z dr Radomirem Jaskułą

Poprosił nas Pan przesłanie kilku osobników do badań, które pan prowadzi. Zanim przejdziemy do prostego, ale frapującego nas pytania - po co to Panu, może kilka słów o sobie i Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii na Uniwersytecie Łódzkim, którą pan reprezentuje.

Katedra, w której pracuję jest bodaj największą tego typu jednostką naukową w Polsce, pracuje u nas blisko 50 osób, a skupiamy się na różnorakich aspektach związanych z bezkręgowcami lądowym, słodkowodnym a nawet morskimi, choć Łódź od morza oddzielają setki kilometrów. Sam jako entomolog specjalizuję się główne w badaniach nad bioróżnorodnością i ekologią owadów, prowadząc je dotychczas na trzech kontynentach, od Sahary w Afryce po tropiki Filipin.