Tak będzie wyglądać nowe kąpielisko w Ochli? Mamy wizualizację!

Cztery projekty przebudowy kąpieliska w Ochli

Jak poinformował nas prezydent Janusz Kubicki, do urzędu miasta wpłynęły cztery konkretne projekty. - Chcielibyśmy wybrać z każdego to, co najlepsze. Miał ku temu posłużyć piknik przygotowany dla mieszkańców, ale teraz chyba ciężko to będzie zrobić. A czas leci. Musimy przystąpić do przygotowania właściwego projektu i budowy - tłumaczy Kubicki. I jednocześnie dodaje, że w sprawę zaangażowali się radni Andrzej Bocheński, Grzegorz Hryniewicz oraz Paweł Wysocki.