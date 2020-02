Tak będzie wyglądał nowy amfiteatr w Zielonej Górze! Znamy wyniki konkursu architektonicznego

Jury przedstawiło też zalecenia, co do potrzeby wprowadzenia pewnych modyfikacji w zwycięskiej pracy, m.in. w związku z geometrią widowni wraz ze sceną. – Myślę, że tych zmian, które wynikają z naszych potrzeb pewnie będzie jeszcze całkiem sporo. Ta praca jest przed nami – mówi Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

- Moim zdaniem hal w Polsce jest wiele i można je budować wszędzie . Sztuką dla architekta budowlańca jest stworzenie obiektu ponadczasowego, który będzie zachwycał odwiedzających, będzie wizytówką miasta. My mamy ku temu możliwości, bowiem wzgórze z amfiteatrem pozwala na taki niekonwencjonalny obiekt. Wybraliśmy jednak salę. Czy o to w tym chodzi? – pyta Pabierowski.

– To jest tylko konkurs na wizję architektoniczną, architekci narysowali to, co im w duszy gra na ten temat – twierdzi z kolei Janusz Rewers. – Na rysunku wszystko wygląda zawsze pięknie, ale jest jeszcze kwestia zamówienia oraz prawdziwej wyceny. Patrząc na wszystkie prace, które wpłynęły to każda wygląda ciekawie. Musimy jednak pamiętać, że np. sala w Gorzowie na ok. 650 osób kosztowała ok. 130 mln zł. Ciężko mi sobie wyobrazić, że można wybudować salę na 1,8 tys. osób za jedynie 28 mln zł.

Krzysztof Kaliszuk twierdzi, że projektanci od początku wiedzieli, jaki ma być koszt całej inwestycji: - To był jeden z warunków konkursu, aby cena obiektu nie przekroczyła 28 mln zł. Wszyscy uczestnicy mieli świadomość, że jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, to nie otrzymają później pieniędzy za swoją pracę – tłumaczy wiceprezydent.